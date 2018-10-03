Kalıplar Çökünce 3 işçi yaralandı

Urfa Birecik ilçesinde meydana gelen bu olayda bir inşaatta beton dökülürken kalıp çöktü. Demir, kalıp ve harcın altında kalan 3 işçi yaralandı. Birecik ilçesinde bir inşaatta yaşanan bu olayda beton dökümü esnasında kalıplar daha fazla dayanamadı ve çöktü.

Çökme sonrasında bir göçük oluştu ve göçük altında kalan 3 işçi vardı. Hemen yaralanan işçiler orada bulunan diper işçiler ve çevredeki kişiler tarafından oradan çıkarılıp araçlar ile Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.