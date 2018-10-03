İş makinesi ile duvar arasına sıkışan işçi

Manisa Turgutlu ilçesinde meydana gelen bu olayda bir işçi hayatını kaybederken diğeri yaralı olarak kurtuldu. Organize sanayi bölgesinde bir yem fabrikasında çalışmakta olan 2 işçi iş makinesinin kendi kendine hareket etmesi sonrasında makine ile duvar arasına sıkıştı ve 2 işçiden bir tanesi hayatını kaybetti.

Turgutlu OSB'de 41 yaşında olan Erdoğan Özen adındaki kişi ile 36 yaşında olan Yeter Önder yem yükleme amacıyla kullandıkları iş makinesini çalışır halde bırakarak yerleri süpürmeye başladılar ve iş makinesinin kendi kendine hareket etmesi sonrasında 2 işçi duvar ile makine arasında sıkışıp yaralandılar.

Hemen durumu gören diğer işçiler yardım ederek oradan çıkardılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. İşçilerden Erdoğan Özen burada yapılan müdahalelerden sonra hayata tutunamadı.