6 yaşında iki çocuk okuldan kaçırılmak istendi

İzmir Çiğli ilçesinde meydana gelen bu olayda 2 öğrenci henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişiler tarafından kaçırılmak istendi.

Yunus Emre İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Irmak Arıkan 6 yaşına olup okulun bahçesinde arkadaşları ile oyun oynuyordu ve arkadaşlarının kendisinden uzaklaştığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından şeker verilip kandırılmaya çalışılarak kaçırılmak istendi ancak arkadaşları ve Irmak direnmesi sonrasında kadın telaş yaparak kaçtı.

Bu olayın üzerine bir olay daha yaşandı. Jale Kölgeli ve kendisinden 2 yaş büyük olan ağabeyi ile beraber okula giden 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Yıldız Simay Kölgeli annesinden 10 metre uzaklıkta yürürken kırmızı bir araçtan inen şüpheli şahıs kızı kaçırmak istedi ancak ağabeyinin durumu görüp bağırması sonrasında annesi müdahale edince şahıs panik yaparak araçla uzaklaştı.