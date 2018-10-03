İran: IŞİD'e operasyonlar sürecek

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri tarafından bugün saldırılar ile ilgili açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde İran tarafından IŞİD'e karşı bir füze saldırısı gerçekleşti ve bu saldırıya dair gelen tek açıklama Ahvaz kentinde yapılan saldırıya karşılık olarak yapılmış olduğuydu.

Şimdi ise İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri tarafından gelen açıklamada aslında olayın sadece bu füze saldırısı ile sonlanmadığı açıklandı. Suriye'nin Deyrizor kentinde Elbu Kemal içesinde IŞİD noktaları tespit edildi ve füze saldırıları yapıldı. Ayrıca bunun bir başlangıç olduğunu ve devamının geleceği açıklandı. Ayrıca füze saldırısının gayet başarılı olduğunun birçok IŞİD komutanının öldürüldüğü açıklandı.