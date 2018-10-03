4.kattan düştü hayatını kaybetti

Antalya Konyaaltı ilçesinde meydana gelen bu olayda bir işçi binadan düştü ve hayatını kaybetti. Siteler Mahallesi'ndeki inşaat halinde olan binada temizlik işinde çalışan Mehmet Vural binada yaşadığı bir denge probleminden dolayı 4.kattan aşağı düştü ve hayatını kaybetti.

56 yaşında olan Vural'ı yerde hareketsiz olarak gören kişi inşaatın bekçisi oldu. İnşaat bekçisi şahsı yerde hareketsiz görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi ve olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü tespit etti. Erzincan ilinden Antalya iline çalışma amacıyla gelen Vural yalnız yaşıyordu.

4.katta çalıştığı sırada dengesini kaybedince bir anda düştü ve öldü. Olanların bu şekilde geliştiği düşünülüyor. Ancak polis olayla ilgili soruşturma başlatmış durumda.