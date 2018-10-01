İran, Suriye’de IŞİD hedeflerini vurdu

İran Devrim Muhafızları tarafından bir resmi haber ajansı aracılığı ile bir açıklama geldi ve açıklamada Suriye'nin doğusunda bulunan IŞİD için füze saldırısı gerçekleştirildiği açıklandı.

Neden bu saldırı yapıldığı sorulduğu zaman da 22 Eylül’de İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde, İran Devrim Muhafızları’nın geçit töreni sırasında yapılan saldırıya karşılık olarak bir cevap niteliğinde saldırı yaptıklarını açıkladılar.

İran'a yapılmış olan saldırıda 25 kişi ölürken 69 kişi de yaralı olarak saldırıdan kurtulmuştu. Bu konu üzerinde İran tarafından finansman sağlayan ülkelerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğu iddia edildi ancak 2 ülke tarafından da bu iddia yalanlandı. Ayrıca füze saldırısı an ve an görüntülendi ve yayınlandı.