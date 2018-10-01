Doğalgaz ve elektriğe zam geldi

Ağustos ve Eylül aylarında artmış olan doğalgaz ve elektrik fiyatları 1 Ekim gününden geçerli olmak üzere yeniden arttırıldı. Yaptığımız hesaplamalar sonrasında 3 zamın arka arkaya gelmesi sonrasında elektrik ve doğalgaz fiyatı Temmuz sonuna göre %30 oranında konutlar için zam gördü.

Sanayi için ise zam oranı bir anda %48 oranında yükseldi. Aylık 100 TL olan fatura bir anda 130 TL olarak gelmeye başlayacak.

3 ay içerisinde tam 3 kez zam alan doğalgaz ve elektrik faturası için son gelen zamda konut için %9 oranında sanay için ise %18 oranında zam getirilmesine karar verildi. BOTAŞ tarafından da bu zam açıklandı. Zam bugünden itibaren geçerli olacak.