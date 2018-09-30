110 öğrenci zehirlendi

Giresun Mimar Sinan ve Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi öğrencileri öğle arasında bir işletmeden aldıkları tavuk döner dürüm sebebiyle zehirlenip hastaneye kaldırıldılar.

Rahatsızlanan ve zehirlenen öğrenciler okula gelen ambulanslar ile hastaneye götürüldüler. Hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı ise 110 oldu.

Tedavileri tamamlanan öğrencilerden durum hakkında bilgi alınmak istendi ve alınan bilgilere göre öğrencilerin okul dışındaki bir firmadan 2 haftadır yemek aldıkları ve en son aldıklarında ise rahatsızlanma yaşadıkları açıklandı. Okul yemekhanesi ise 2 haftadır kapalı olmasında dolayı yemekleri dışarıdan aldıklarını açıkladılar.