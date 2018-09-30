Bir işçi patlamada öldü

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Bir işçi patlamada öldü
Bir işçi patlamada öldü admin Tarih: 2018-09-30 Saat: 15:40:58
Güncelleme : 2018-09-30 15:40:58Bu içerik 214 kez okundu.
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Bir işçi patlamada öldü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi, Aksaklı Mahallesi yakınlarında bulunan bir şantiye sahasında bir kurulum esnasında henüz neden oldu bilinmiyor ancak bir sebepten dolayı bir patlama yaşandı ve patlamanın şiddeti sonrasında 32 yaşında olan Mustafa Kuru ağır yaralı olarak hemen ambulans ile hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Patlama sonrasında başka bir işçi yaralanmadı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılmasına rağmen hastaneye varamadan öldü. Acil ekipleri tarafından hastaneye götürülen şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili de bir soruşturma başlatılmış durumda.

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