Türkiye'nin F-35 programında değişiklik yok

Anasayfa GÜNCEL Türkiye'nin F-35 programında değişiklik yok
Türkiye'nin F-35 programında değişiklik yok
Türkiye'nin F-35 programında değişiklik yok admin Tarih: 2018-09-28 Saat: 19:20:35
Güncelleme : 2018-09-28 19:20:35Bu içerik 121 kez okundu.
Reklam

Türkiye'nin F-35 programında değişiklik yok

F-35 konusunda ABD tarafından çıkarılan bir takım kararlar sonrasında ülkemize F-35 gönderimi durduruldu ve ABD Savunma Jim Mattis ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun  bir rapor yazması sonrasında ancak gönderimi sağlanacak.

Aksi halde uçaklar ülkemize gönderilmeyecek. Sebep ise Türkiye tarafından alınan Rusya üretimi olan S-400 füze sistemlerinin uçakları hakkında bilgi elde ederek  Rusya'ya bu konuda bilgi göndermesi oluyor. Bu konuda tedirgin olan ABD uçakları göndermek istemiyor.

Bu konuda da bir rapor hazırlanana kadar o uçaklar ülkemize gönderilmeyecek. Ancak Türkiye'den gelecek pilotların eğitimi için hazırlanan iki F-35A'nın şu anda eğitim yapılması için  Arizona'daki Luke Askeri Hava Üssü'ne gönderileceği açıklanıyor.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler