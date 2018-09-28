Türkiye'nin F-35 programında değişiklik yok

F-35 konusunda ABD tarafından çıkarılan bir takım kararlar sonrasında ülkemize F-35 gönderimi durduruldu ve ABD Savunma Jim Mattis ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir rapor yazması sonrasında ancak gönderimi sağlanacak.

Aksi halde uçaklar ülkemize gönderilmeyecek. Sebep ise Türkiye tarafından alınan Rusya üretimi olan S-400 füze sistemlerinin uçakları hakkında bilgi elde ederek Rusya'ya bu konuda bilgi göndermesi oluyor. Bu konuda tedirgin olan ABD uçakları göndermek istemiyor.

Bu konuda da bir rapor hazırlanana kadar o uçaklar ülkemize gönderilmeyecek. Ancak Türkiye'den gelecek pilotların eğitimi için hazırlanan iki F-35A'nın şu anda eğitim yapılması için Arizona'daki Luke Askeri Hava Üssü'ne gönderileceği açıklanıyor.