Sivillerin İdlib’den tahliyesi

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Sivillerin İdlib’den tahliyesi
Sivillerin İdlib’den tahliyesi admin Tarih: 2018-09-27 Saat: 15:39:23
Güncelleme : 2018-09-27 15:39:23Bu içerik 138 kez okundu.
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Sivillerin İdlib’den tahliyesi

Suriye'de yine karışıklıklar artmaya başlayınca sivillerin tahliyesine karar verildi ve siviller en güvenli şekilde daha güvenli bir bölgeye gönderiliyorlar.

Savaş boyunca yerinden edilmiş olan kişiler Ebu El Duhur'da açılan insani koridordan geçerek İdlib'i terk etmeye  Salı günü başladılar.

Kadın ve çocuklarında içinde olduğu siviller İdlib'ten tahliye edilirken basın tarafından da görüntüler alındı. Sivillerin bölgeden uzaklaşmasının tek bir sebebi var o da güvenlik olduğu açıklandı. Suriye hükumeti tarafından cihaçıların kontrolünde olan bölgelerden sivillerin tahliyesi için açılan insani koridorun bir hafta boyunca açık kalması sağlanacak.

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