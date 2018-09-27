Bir işçi dozerin altında kaldı

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Bir işçi dozerin altında kaldı
Bir işçi dozerin altında kaldı admin Tarih: 2018-09-27 Saat: 15:39:06
Güncelleme : 2018-09-27 15:39:06Bu içerik 140 kez okundu.
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Bir işçi dozerin altında kaldı

Balıkesir ilinde meydana gelen bu olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde yaşandı.  Dursunbey’e bağlı Tafak Mahallesi yakınlarında olan bir maden şirketine ait olan mangan madeninde bir işçi hayatını kaybetti.

Açık alanda maden ayıklama işi yapmakta olan 10 kadın işçiden bir tanesi olan Fatma Çoban adındaki işçi iş makinesinin altında kalarak maalesef hayatını kaybetti.

Olay sonrasında bölgeye 112 ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerin şahsın hayatını kaybettiğini açıklarken jandarma ekipleri tarafındanda da olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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