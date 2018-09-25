ÖTV düşürüldü

Araç alım satımlarında bir süredir bir düşül yaşanıyor ve pazarda durgunluk yaşanınca bu konuda çözüm olması için ÖTV yani özel tüketim vergisi oranlarında bir düzenleme yapıldı.

Vergi oranlarında yapılan düşürülme sonrasında otomobil piyasası canlandırılmaya çalışılıyor. Vergi oranlarında düzenleme yapılmadı ancak ÖTV vergi oranlarında yapıldı.

ÖTV'den KDV alınınca KDV de düşüş yaşadı. Bu sayede ucuz araçlarda 3.127 TL düşüş, orta halli araçlarda 9.558 TL düşüş , pahalı araçlarda ise 13.570 TL düşüş yaşandı. Araç alım satımlarında bir takım canlandırma yapılmaya çalışılıyor. Kısacası %5 oranında vergi az olacak.