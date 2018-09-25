BES artık tamamen zorunlu

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BES artık tamamen zorunlu
BES artık tamamen zorunlu admin Tarih: 2018-09-25 Saat: 11:29:29
Güncelleme : 2018-09-25 11:29:29Bu içerik 91 kez okundu.
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BES artık tamamen zorunlu

BES konusunda uzun bir süredir herhangi bir gelişme yaşanmıyordu. Uygulamaya alınan BES otomatik olarak katılım yapıyor ancak çıkış ise serbest bırakıyordu. Bu konuda istediği verimliliği alamayanlar bu konuda yeni bir düzenleme getirdiler ve düzenlemede artık BES sisteminden çıkış mümkün olmayacak.

Belli bir süre boyunca bu sistem içerisinde tutulacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın ardından Bireysel Emeklilik Sistemi kesintileri artık zorunlu olacağı açıklandı.

Sistemden ne zaman çıkılacağı konusunda net bir açıklama olmasada gelen bilgilere göre 3 sene boyunca zorunlu olarak kalabileceği açıklandı. Uygulamada olanların her ay maaşlarından kesinti yapılarak emeklilik şirketlerine gönderilecek.

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