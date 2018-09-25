ABD'den Brunson açıklaması

Bir süredir tartışmalara neden olan Brunson konusunda ABD tarafından yeni bir açıklama daha geldi. Türkiye tarafından Brunson'ın serbest bırakılmayacağı açıklanmıştı.

ABD ise bu konuda artık serbest bırakılsa dahi ilişkilerin düzelmeyeceğini açıklamıştı. Şimdi ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan bir açıklama geldi.

Açıklamasında "Türk yetkililerle Brunson'ın durumunu bu hafta konuşmayı bekliyoruz" bu sözleri kullandı. Geçtiğimiz haftada ise Brunson konusunda 12 Ekim gününde olan duruşamda serbest kalacağı düşünüldüğü yabancı bir basında yayınlanmıştı.