Kilit parke taşları üzerine düştü

Denizli Serinhisar ilçesinde meydana gelen bu olayda bir işçi hayatını kaybetti. Parke taşı üretim tesisinde çalışan Necdet Karacığa çalıştığı esnada bir anda kilit parke taşlarının altında kaldı ve öldü.

Kamyoana yükleme yapılırken üzerine devrilen kilit parke taşlarının altında kaldı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı ve şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili bir takım soruşturma yapılmaya başladı.