Burdur Gölü yok oluyor

Anasayfa GÜNCEL Burdur Gölü yok oluyor
Burdur Gölü yok oluyor
Burdur Gölü yok oluyor admin Tarih: 2018-09-22 Saat: 20:18:23
Güncelleme : 2018-09-22 20:18:23Bu içerik 60 kez okundu.
Reklam

Burdur Gölü yok oluyor

300 bine yakın su kuşuna, endemik kuş türlerine ve özellikle dünyada nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeklerinin yaşam alanı olan Burdur Gölü  bir anda su seviyesinde yaşanan azalmadan dolayı artık ev sahipliği yapamayacak. Kuş türleri azalacak ve  ekolojik zenginliğini kaybedecek.

Su seviyesinde azalmanın durdurulması veya geri dönüşü olup olmayacağı araştırılınca da artık gözle görülür bir şekilde durdurulamayacağı noktaya geldiği açıklandı. Geldiği nokta artık kritik bir seviye olup eski haline gelmesi imkansız hale geldi.

Su oranında azalışın da durdurulmasının mümkün olmadığı yapılabilecek tek şeyin artık su azalma oranını yavaşlatmak olduğu belirtildi. 10 sene içerisinde ise tamamen yok olacağını su oranındaki azalmanın dışında %40 oranında tuz artışı da etkileyecek.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler