Burdur Gölü yok oluyor

300 bine yakın su kuşuna, endemik kuş türlerine ve özellikle dünyada nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeklerinin yaşam alanı olan Burdur Gölü bir anda su seviyesinde yaşanan azalmadan dolayı artık ev sahipliği yapamayacak. Kuş türleri azalacak ve ekolojik zenginliğini kaybedecek.

Su seviyesinde azalmanın durdurulması veya geri dönüşü olup olmayacağı araştırılınca da artık gözle görülür bir şekilde durdurulamayacağı noktaya geldiği açıklandı. Geldiği nokta artık kritik bir seviye olup eski haline gelmesi imkansız hale geldi.

Su oranında azalışın da durdurulmasının mümkün olmadığı yapılabilecek tek şeyin artık su azalma oranını yavaşlatmak olduğu belirtildi. 10 sene içerisinde ise tamamen yok olacağını su oranındaki azalmanın dışında %40 oranında tuz artışı da etkileyecek.