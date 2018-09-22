Taş kırma makinesine sıkışan işçi öldü

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Taş kırma makinesine sıkışan işçi öldü
Taş kırma makinesine sıkışan işçi öldü admin Tarih: 2018-09-22 Saat: 20:17:42
Güncelleme : 2018-09-22 20:17:42Bu içerik 88 kez okundu.
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Taş kırma makinesine sıkışan işçi öldü

Tekirdağ Çorlu ilçesinde taş ocağında taş kırma makinesinde sıkışan işçi öldü. Çorlu Tekirdağ yolu üzerinde olan Karatepe bölgesinde faal olan taş ocağında çalışan bir işçi orada bir kaza geçirdi.

Taş kırma makinesi ile çalışmakta olan işçi bir anda bandın arasında sıkışan işçi oradan kurtulamadı ve hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni hemen orada savcı tarafından incelendi ve talimat sonrasında itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi yapılması için Çorlu Devlet Hastanesine gönderildi. Kaza ile ilgili de bir soruşturma başlatıldı.

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