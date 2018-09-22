Çin ABD ile ticaret görüşmelerini iptal etti

ABD ile Çin arasında haftalardır planlanmış olan ticaret görüşmelerinin yapılmayacağı açıklandı. Çin tarafından 2 ayrı delegasyonun da ABD'ye gönderilmesi konusunda kararın değiştirildiğini artık gönderilmeyeceğini açıklandı.

ABD'nin yeni gümrük vergileri getirmesi konusunda Çin bu kararları aldı. Üstüne üstlük Çin tarafından da aynı şekilde bir karar alındı.

Trump tarafından 200 milyar dolarlık olan ABD ürünlerine %10 oranında ek gümrük vergisi getirildi. Çin ise bu konuda 60 milyar dolarlık ABD ürünlerine gümrük vergisi getirdi.

Ancak bu olayların böyle olması beklenmiyordu. ABD'li bakan tarafından farklı izlenimler verilmiş olmasına rağmen bir anda ek gümrük vergisi getirildi. ABD daha öncesinde de Çin için bir takım yaptırımlar uyguladı.