Yürürken başına sokak lambası düştü

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Yürürken başına sokak lambası düştü
Yürürken başına sokak lambası düştü admin Tarih: 2018-09-22 Saat: 19:06:47
Güncelleme : 2018-09-22 19:06:47Bu içerik 76 kez okundu.
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Yürürken başına sokak lambası düştü

Kadıköy'de kaldırımda yürüdüğü esnada aydınlatma direğinin kopan lambası bir anda düştü ve tam altından geçmekte olan kişi de yaralandı.

İhbar sonrasında hemen sağlık ekipleri  yaralıya ilk müdahaleyi yaptılar ve vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören bir kişi de direğin yanına geldiği esnada şahsın başına düştüğünü ve ayrıca diğer direklerin de sallandığını bu konuda yetkililerin önlem almasını istediklerini açıkladı. Yaralı hakkında henüz herhangi bir bilgi elde edilemedi.

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