Aile hekimleri istifa ediyor

Bir süredir yoğun işten dolayı şikayetçi olan aile hekimlerine bir de yeni bir görev daha gelince istifalar artmaya başladı.

Check-up uygulaması ile baş başa kalan aile hekimleri bir yandan da sağlıkta şiddet olaylarının artması nedeniyle aile hekimlerine binen yük artmaya devam ediyor. Birçok aile hekimi de bu konuda istifa yoluna gitmeye başladı.

Aile hekimlerinin yaklaşık bin tanesinin görevinden ayrılmayı tercih ettiği açıklandı. Aile hekimleri kamu personelleri olarak gözükmelerine rağmen sözleşmeli çalışmaları nedeniyle bunun sorun olduğu açıklandı. Aile hekimlerinin sözleşmesine verilen her görevi yapar maddesi olması nedeniyle verilen her görevi yapmakla yükümlü tutuluyorlar.