Bir işçi göçük altında kalıp öldü

Zonguldak merkeze bağlı olan Karaman beldesinde kaçak olduğu belirtilen bir kömür ocağında meydana gelen göçük içinde bir işçi öldü.

Beldedeki ormanlık alanda ruhsatsız olarak çalıştırılan maden ocağında neden olduğu bilinmeyen bir sebepten ötürü bir göçük oluştu ve orada çalışan işçilerden Erol Sabah adındaki kişi göçük altında kaldı. Durumun bildirilmesi sonrasında olay yerine AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Hemen olay yerinde iş arkadaşlarının yardımı ile göçükten çıkarılan Sabah sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında yaşamını kaybettiği açıklandı. Cenazesi ormanlık alanda patika yoldan mesai arkadaşları ve AFAD ekipleri tarafından yolda bekletilen ambulans ile götürüldü. Otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.