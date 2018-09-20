Hindistan, İran petrolünü rupiyle alacak

Hindistan bir süredir yaptırımlar konusunda sorun yaşıyordu ve artık yaptırımlardan dolayı İran petrollerini kendi para birimi olan Rupiyle almaya başlayacak. Hindistan'ın ABD yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol alımını kısma ihtimali olduğu açıklandı.

Hindistan'ın ABD yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol alımını kısma ihtimali olduğu belirtildi. Yaptırımların yürürlüğe gireceği gün 4 Kasım gününe kadar Hindistan merkezli petrol rafinelerinin İran petrolü çıkarmaya devam edileceği ve İran'dan petrol ithalatı eden şirketlerin ise artık rupi para birimini kullanacağını UCO ve IDBI gibi Hindistan bankalarının ABD finans sistemine bağlı olduğu belirtildi.

Bir yandan da İran ile yapılan nükleer anlaşma olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan 8 Mayıs tarihinde ayrılan ABD, 4 Kasım'da İran'a ve ülkeden petrol ithalatı yapan ülkelere yaptırım uygulanacak. Birçok ülke ABD tarafından yaptırımlardan muaf olmanın çözümünü arıyorlar.