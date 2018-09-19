McDonald's çalışanlarından protesto

ABD içerisinde bulunan McDonald's firmasına ait olan yüzlerce restoranda cinsel tacizler ve saldırıların son zamanlarda çok artması ve herhangi bir önlem alınmamış olması nedeniyle işçiler iş bırakma eylemi yaparak grev yaptılar.

10 eyalette yürüyüş yapıldı. İşçiler tarafından birlik olduklarında seslerinin çıktığını ve tacize izin olmadığını saygı isteyip dokunulmamayı istediklerini açıkladılar. Sloganlar arasında " Menüde biz yokuz. " sloganı da vardı.

Şirketin merkez binasına yürüdüler. Birçok eyalette halkta protestolara katılarak destek verdiler. Hemen hergün yaşanan taciz olayları bir rutine bağlamıştı. Dava açılmıştı ancak yine bu konuda bir çözüm üretilmemişti.