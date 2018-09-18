Yolcu otobüsü kaza yaptı

Kamil Koç firmasına ait olan bir şehirlerarası yolcu otobüsü büyük bir kaza yaptı. Kaza sonrasında 7 kişi öldü ve 28 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15.kilometresinde meydana gelen kazada otobüs bir anda yolun kenarında bulunan su kanalına düştü.

Hemen olayı görenler tarafından sağlık ekiplerine, itfaiye ekiplerine, polis ve AFAD ekiplerine haber verildi. Haber sonrasında hemen olay yerine gelen ekipler sayesinde yaralılar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların olay yerinden götürülmesi sonrasında hemen olay yerinde ekipler inceleme yapmaya başladılar.