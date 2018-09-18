Akaryakıtta indirim var ancak uygulanamayacak

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Akaryakıtta indirim var ancak uygulanamayacak
Akaryakıtta indirim var ancak uygulanamayacak admin Tarih: 2018-09-18 Saat: 17:05:56
Güncelleme : 2018-09-18 17:05:56Bu içerik 115 kez okundu.
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Akaryakıtta indirim var ancak uygulanamayacak

Bir süredir gelen zamlar sonrasında akaryakıtta indirim uygulandığı açıklandı ancak uygulanan indirimin ÖTV'de artış gerçekleşmesinden sonra pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı da açıklandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS)  tarafından sosyal medya üzerinden bir açıklama geldi ve açıklamada LPG Otogazda 9, benzinde 28, motorinde 37 kuruş  indirimi uygulandığı açıklandı. İndirimin ÖTV nedeniyle pompalarda uygulanamayacağı da açıklandı.

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