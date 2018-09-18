Irak Türkiye sınırına asker yerleştirecek

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Irak Türkiye sınırına asker yerleştirecek
Irak Türkiye sınırına asker yerleştirecek admin Tarih: 2018-09-18 Saat: 17:05:26
Güncelleme : 2018-09-18 17:05:26Bu içerik 84 kez okundu.
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Irak Türkiye sınırına asker yerleştirecek

Irak yönetimi yaşanan ihlaller sonrasında Türkiye sınırına asker yerleştirme kararı aldı. Açık ve net bir şekilde karar şu şekilde  Başbakan Haydar İbadi başkanlığında toplanan Irak Ulusal Güvenlik Meclisi'nin aldığı karar ile "Türkiye- Irak sınırının güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin önüne geçilmesi" konusunda karar alındı.

Sınıra askeri birlikler yerleştirilecek. Bu uygulamaya ek olarak Türkiye2nin Irak hava sahasına yönelik olarak ihlallerinin BM nezdinde belgeleneceği açıklandı. Bu konuda karar hemen alındı ve uygulamaya geçilmesi bekleniyor. 

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