Tuz ocağında patlama

Kırşehir Mucur ilçesindeki bir tuz ocağında meydana gelen patlama sonrasında 3 işçi yaralandı.

Kırşehirin Mucur ilçesine bağlı olan Tepesidelik köyünde bulunan özel bir şirkette tuz ocağında hazırlanan patlayıcı madde neden patladığı bilinmeyen bir sebeple infilak etti ve işçiler yaralandı. İlk tespit edilenlere göre 2 tanesi Afganistan uyruklu 3 işçi yaralandı.

Yaralılar hemen yapılan yardımlar sonrasında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz bir bilgi alınamadı. En son durumları hakkında bir bilgi yok.