Hatay Valisi'nden operasyon açıklaması

Hatay Valisi Erdal Ata tarafından bir açıklama geldi. Afrin'de 2 askerimizi şehit eden teröristler konusunda operasyon yapıldı ve 9 PKK üyesi MİT tarafından düzenlendiği operasyon ile Hatay'a getirildi.

MİT trafından düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri de yer aldı. Ata yaptığı açıklama içerisinde operasyon sonucunda o teröristlerin ülkemize getirilip sorgu işlemlerinin tamamlandıktan sonra adli işlem yapılması için adli makamlara teslim edileceği açıklandı.