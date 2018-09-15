Hatay Valisi'nden operasyon açıklaması

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Hatay Valisi'nden operasyon açıklaması
Hatay Valisi'nden operasyon açıklaması admin Tarih: 2018-09-15 Saat: 08:46:18
Güncelleme : 2018-09-15 08:46:18Bu içerik 45 kez okundu.
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Hatay Valisi'nden operasyon açıklaması

Hatay Valisi Erdal Ata tarafından bir açıklama geldi. Afrin'de 2 askerimizi şehit eden teröristler konusunda operasyon yapıldı ve 9 PKK üyesi MİT tarafından düzenlendiği operasyon ile Hatay'a getirildi.

MİT trafından düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri de yer aldı. Ata yaptığı açıklama içerisinde operasyon sonucunda o teröristlerin ülkemize getirilip sorgu işlemlerinin tamamlandıktan sonra adli işlem yapılması için adli makamlara teslim edileceği açıklandı.

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