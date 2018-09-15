21 binbaşı tutuklandı

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21 binbaşı tutuklandı
21 binbaşı tutuklandı admin Tarih: 2018-09-15 Saat: 08:45:50
Güncelleme : 2018-09-15 08:45:50Bu içerik 50 kez okundu.
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21 binbaşı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 33 şüpheli emniyette verdikleri ifade sonrasında hemen adliyeye gönderildi.

Soruşturma yapan savcılara şüpheliler ifade  verdikten sonra 24 tanesi hakkında tutuklama 8 tanesi hakkında ise adli kontrol şartı ile serbest kalma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan şüphelilerden 21 tanesi tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi ve şüphelilerden 11 tanesi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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