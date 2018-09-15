Merkel: Türkiye'yle işbirliği yapmalıyız

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Merkel: Türkiye'yle işbirliği yapmalıyız
Merkel: Türkiye'yle işbirliği yapmalıyız admin Tarih: 2018-09-15 Saat: 08:45:09
Güncelleme : 2018-09-15 08:45:09Bu içerik 48 kez okundu.
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Merkel: Türkiye'yle işbirliği yapmalıyız

Litvanya'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Merkel sığınmacı sorunu hakkında bir konuşma yaptı.

Merkel tarafından sığınmacı sorunu konusunda : " 2015 senesinde sığınmacı akını yaşandı ve o dönemde dış sınırlarımızda yeterince iyi güvenlik önlemi yoktuDaha sonrasında Frontex'i (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) oluşturduk ve ciddi bir adım atarak bu konuya çözüm getirmeye çalıştık. Ancak politikamızı ve Afrika'yla ilişkilerimiz güçlendirmeliyiz, ayrıca sığınmacı ve göçmenlerin bulunduğu Türkiye'yle işbirliği yapmalıyız." açıklamasını yaptı.

IŞİD ile mücadele konusunda ise Merkel tarafından bu sorunun çözümünde sorumluluğu paylaşmanın gerektiği ve Suriye'de savaşı yaratanların onlar olmadığını söylediler.

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