Katar Emiri'nden Erdoğan'a hediye

Katar Emirliği’ne ait Boeing 747-8 tipi bir özel uçağın, Katar Şeyhi el Sani’nin hediyesi olarak ülkemize Cumhurbaşkanlığına gönderildi ve bir süre sonra uçak hemen Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katıldı.

Kokpit.aero'nun haberine göre Katar Emirliğine ait olan VIP donanımlı olan uçak özel bir uçak olarak geçtiğimiz gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. İniş yaptıktan sonra gerekli işlemleri tamamlanınca Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katılımı gerçekleşti.

VQ-BSK tescilli uçak hediye veriliş amacı sorulunca da şu açıklama geldi : Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani’nin "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi" sebebiyle "hediye ettiği" iddia edildi. 2012 model olan uçak özel jet standartlarında üretilmiş olup 2015 senesinde Katar'a gelmişti.