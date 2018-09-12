Şarbon paniği artıyor

İlk olarak karşımıza Ankara ilinde çıkan şarbon paniği sonrasında Kocaeli ilçesinde şimdi ise Kayseri ilinde Bünyan ve Pınarbaşı'nda iki bölgede yaşanmaya başlandı. Bu bölgelerin karantinaya alındığı açıklandı. Hastalığın görüldüğü hayvanlarda aşılamalara başlandığı açıklandı.

Veteriner hekim kişiler tarafından o bölgede kontrollerin yapılıp karantina alındığı açıklandı. Şarbon paniğinin artmasının sebebini ise son 6 aydır veteriner hekimlerin görevlerinin iptal edilmesi olarak açıklandı.

İthal edilen hayvanların veteriner hekimi kontrolü olmadan ülkeye alındıklarını ve bu nedenle de bu hastlağın arttığı açıklandı. Ancak şarbon hastalığının zaten daha öncesinde ülkemizde var olduğunu veteriner hekimler tarafından kontrol altında tutulduğu şimdi ise kontrolden çıktığı belirtiliyor.