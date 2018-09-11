Sınır hattına takviye yapıldı

Anasayfa GÜNCEL Sınır hattına takviye yapıldı
Sınır hattına takviye yapıldı
Sınır hattına takviye yapıldı admin Tarih: 2018-09-11 Saat: 12:02:38
Güncelleme : 2018-09-11 12:02:38Bu içerik 80 kez okundu.
Reklam

Sınır hattına takviye yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınırda bulunan bölgelere birliklere takviye olması için fırtına obüsü ve tank yüklü olan TIR türündeki araçlar aracılığı ile zırhlı personel taşıyıcılar Hatay iline gittiler.

Burada obüs ve tank yüklenmiş olan araçlar personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy Hatay'ın Hassa ilçesinden geçtikten sonra güvenlik önlemleri ile birlikte Reyhanlı ilçesine kadar ulaştılar.

Burada ekiplerin büyük çalışması sonrasında sınır hattına güvenli bir şekilde takviye olarak yerleştiler.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler