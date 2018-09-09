245 bin 300 Suriye vatandaşı ülkelerine döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 3.695 Suriyeli sığınmacının kaldığı ve Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki geçici barınma merkezini ziyaret etti.

Ziyaret ettiği 245.300 Suriye vatandaşının 2 yılda ülkelerine geri döndüğü açıklandı. Açıklamasında : "Bizim derdimiz insaniyettir. Bu konudan da vazgeçmeyeceğiz ve buradan oradan başlayacak olan bir göç dalgasının da sorumluluğu bize ait olmuyor. Açık ve net olarak gerekli tedbirlerin alındığını söylemek isteriz. . İnanıyoruz ki artık bu dünyayı da, Türkiye'yi de, orada yaşayan insanları da zora sokan bu davranışların son bulmasını istiyoruz." açıklamasını yaptı. Bu konuda açıklaması bu şekilde geldi.