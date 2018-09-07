80 Bin kişi için iş şansı Bakanlık açıkladı

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80 Bin kişi için iş şansı Bakanlık açıkladı
80 Bin kişi için iş şansı Bakanlık açıkladı admin Tarih: 2018-09-07 Saat: 15:48:43
Güncelleme : 2018-09-07 15:48:43Bu içerik 75 kez okundu.
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80 Bin kişi için iş şansı Bakanlık açıkladı

"Toplum yararına çalışma programı" kapsamında 80 bin kişinin işe alınacağı duyuruldu.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda açıklama yaptı.

Açıklaması ise bu şekilde  : " 3 bakanlık tarafından imzalanacak olan "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" programı Milli Eğitim Bakanlığı,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve son olarak İŞKUR  aracılığı ile gerçekleşecek. Okulların temizliğinden güvenliğine kadar birçok konuda alım yapılacak. Temizlik, bakım ve onarım için Toplum Yararına Program adı altında 60.000 kişilik bir ödenek il müdürlüklerine yapılacak. Ayrıca okullarda yine TYP üzerinden 20.000 kişi ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’ olarak görevlendirilecek ve sorunlar ile tedbirlerin hızlı alınması konusunda yardımcı olacaklardır.

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