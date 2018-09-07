Ekmeğe zam gelecek

İstanbul ilinde ekmek fiyatlarına bir zam gelmişti ve hemen ardından bir zam talebi daha geldi. Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu tarafından bir zam talebi daha geldi ve zam talebinin neden olduğu da açıklandı.

Açıklama içerisinde un fiyatlarının çok hızlı bir şekilde fiyat artışı yaşamasından dolayı ekmeğe zam gelmesi konusunda bir talep oldu.

Şu anda 250 gram bir ekmek için 1.175 TL maliyet ve %10 oranında iskonto varken fırıncının bu durumda ayakta duramayacağı açıklandı çünkü fırıncının kirasını ödeyebilmesi için, fırıncının işçilerin parasını ödeyebilmesi için; doğalgaza, mazota, elektriğe ve ekmeğin ana maddesi olan una da zam gelmesi bu durumu zorlaştırıyor. Bu nedenlerden dolayı ekmeğin tam 2 TL olması gerektiği açıklandı.