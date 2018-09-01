Yurtta dayak sonrası ölüm geldi

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Yurtta dayak sonrası ölüm geldi
Yurtta dayak sonrası ölüm geldi admin Tarih: 2018-09-01 Saat: 20:45:44
Güncelleme : 2018-09-01 20:45:44Bu içerik 82 kez okundu.
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Yurtta dayak sonrası ölüm geldi

Lise 1.sınıf öğrencisi olan İsmail Kerem Topal adındaki genç özel bir yurtta kalıyordu ve geçtiğimiz 4 Ağustos gününde merdivenlerden yuvarlandı ve ağır yaralandı.

Sağlık görevlileri tarafından ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (ALKÜ)  yoğun bakım ünitesine alındı ve 5 gün boyunca yaşam mücadelesi sonrasında 9 Ağustos günü öldü.

Olay kameralardan incelendiği zaman sadece merdivenden düşmediği görüldü. Daha öncesinde orada kalan bir kişi ile kavga ettiği ve o sırada yurt görevlisinin de bu olayı izlediği görüldü. Daha sonrasında o olay oldu. Bu konuda  3 yurt görevlisi tutuklandı. Kavga eden çocuk ise serbest kaldı.

 

 

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