Üniversitelerde boş kalan kontenjan sayısı

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrasında raporlar hazırlanmaya başlandı. Boş kontenjanlar konusunda üniversitelerin doluluk oranları da açıklandı. Bu sene lisans programları için 89 bin 686 kontenjan boş kaldı.

Boş kalan kontenjanlar için de 58 bin 107'si devlet, 23 bin 531'i özel, 7 bin 205'i KKTC üniversiteleri, 843'ü ise diğer ülkelerdeki üniversiteler olduğu raporda belirtildi. YKS sonuçlarına göre geçtiğimiz sene programlara % 76,45 olan doluluk oranı, bu yıl % 84,69'a kadar yükseldi.

Boş kontenjanlar için bu sene 85.875 azalma oldu. Ayrıca raporda sınava katılan kişi sayıları konusunda da bilgiler yer alıyordu. Sınava başvuru yapan kişi sayısı ise : 2006'da 1 milyon 678 bin 383 iken 2017'de bu sayı 2 milyon 265 bin 844'e, 2018'de ise 2 milyon 381 bin 412'ye kadar yükseldi.