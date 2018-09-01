Sivas'ta şarbon şüphesi

Sivas Gürün ilçesinde meydana gelen bu olayda Karadoruk köyünde şarbon şüphesiyle 20 gün arayla 2 inek telef oldu. İneğin kanı ile temas eden 3 kişi bir tanesi çocuk olmak üzere vücutlarında bir takım yaralar ortaya çıktı. Telef olan inekler hemen yakıldı ve tarım ekipleri tarafından gömüldü.

Köy ise karantinaya alındı. Köyde çiftçilik yapan Murat Büyükpınar adındaki kişi 15 gün önce ahrına girdi ve orada bir ineğin ölmek üzere olduğunu fark etti.

Hemen yakınlarıyla birlikte ineği kestiler ve etini pişirip yediler. Ancak 3 gün sonra o eti yiyenlerde yaralar oluşmaya başladı. Hemen hastanede tedavi oldular ve vetiriner tarafından da bu hastalığın şarbon hastalığı olduğu açıklandı.