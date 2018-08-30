Rusya ile vize görüşmeleri

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Rusya ile vize görüşmeleri
Rusya ile vize görüşmeleri admin Tarih: 2018-08-30 Saat: 17:17:52
Güncelleme : 2018-08-30 17:17:52Bu içerik 54 kez okundu.
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Rusya ile vize görüşmeleri

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında belli kategoride olan Türkiye vatandaşlarına yönelik olarak vize uygulamasının kolaylaştırılması konusunda açıklama geldi.

Vizeler konusunda ayrıca görüşmelerin yapılması konusunda en uygun olanın konsolusluk uzmanlarının görüşmesi görüldü. Yani uzmanların her iki taraftan da gelerek sonbaharda görüşme yapması bekleniyor.

Ayrıca  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda açıklama yaptı ve görüşme sonrasında Türk iş insanları, TIR şoförleri ve resmi dahil olmak üzere bazı kategorilerdeki pasaport sahipleri için vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştıklarını açıkladı.

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