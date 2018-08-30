Bedelli askerlik başvurusunda rekor

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Bedelli askerlik başvurusunda rekor
Bedelli askerlik başvurusunda rekor admin Tarih: 2018-08-30 Saat: 17:16:42
Güncelleme : 2018-08-30 17:16:42Bu içerik 95 kez okundu.
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Bedelli askerlik başvurusunda rekor

Bedelli askerlik için hazırlanan kılavuzlar sayesinde birçok kişi bedelli askerlik konusunda herhangi bir sorunu kalmadı.

İlk celp dönemi için bir tarih verilmemişti en sonunda o tarih belli oldu. 15 Eylül gününde ilk celp dönemi tamamlanıyor. Şu ana kadar bedelli askerlik konusundan yararlanmak isteyen kişi sayısı 405 bin oldu.

Hala da artmaya devam ediyor. 3 Ağustos gününde başladı ve 3 Kasım gününe kadar başvuru alınabilecek. Bir ay kadar bir süreçte 400 bin kişiden fazla başvuru geldi. Hala da gelmeye devam ediyor.

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