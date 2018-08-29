KPSS lisans sonuçları açıklandı

KPSS lisans sonuçları konusunda ÖSYM en sonunda açıklama yaptı ve sonuçlara isteyenlerin ulaşabileceğini yani sonuçların açıklandığını bildirdi. ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandı ve kendi adreslerinde bulunan sonuç öğrenme linkinden ulaşabilirsiniz.

Bugün saat kaçta sonuçların açıklanacaklarını açıkladılar. O açıklamaları : 2018- KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) ve 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir." bu şekilde oldu. Yukarıda bulunan adresten ulaşabilirsiniz ancak her site size doğru adresi vermeyebilir.