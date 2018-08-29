ABD ile Türkiye arasında S-400 tartışması

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ABD ile Türkiye arasında S-400 tartışması
ABD ile Türkiye arasında S-400 tartışması admin Tarih: 2018-08-29 Saat: 22:43:08
Güncelleme : 2018-08-29 22:43:08Bu içerik 135 kez okundu.
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ABD ile Türkiye arasında S-400 tartışması

Bir süredir ABD tarafından Türkiye'nin almak istediği S-400 konusunda tartışma yaşanıyordu ve ABD heyetinden bu konuda yeni bir açıklama geldi.

F-35 uçaklarının tesliminin sağlanmasını istiyorlarsa S-400 füzelerinden vazgeçilmesi istendi. ABD heyeti tarafından açıkça bu teklif geldi.

Ayrıca basına sızdırılan diğer bilgiler arasında olayın siyasi değil teknik bir konu olduğu da açıklanmıştı. Buna ek olarak Rusya'nın uçakları bugün parasını vererek ödeyecek olsa satmayacaklarını açıkladı.

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