Askeri araç devrildi

Bugün sabah saatlerinde Hakkari ilinde bir askeri aracın virajı alamayarak kaza yapması sonrasında 2 askerimiz şehit olurken 7 askerimizde yaralandı.

Bu konu hakkında Hakkari Valiliği tarafından açıklama geldi ve açıklamada olayın saat 10.30'da Şemdinli ilçesi Samanlı köyünden Derecik beldesine doğru giden 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı kirpi aracının virajı alamaması sonrasında kaza yaptığı açıklandı.

Aracın devrilmesi sonrasında 2 asker şehit olurken 7 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 5 tanesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerin tedavileri ise Yüksekova Devlet Hastanesinde devam ediyor. Konu ile ilgili de inceleme başlatıldı.