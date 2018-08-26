MEB bütçesinden 2 milyar TL kesildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir takım önlemler alınmaya başlandı. Ekonomik kriz ve döviz kurunda oluşan dalgalanma sonrasında kamu kurum ve kuruluşları için tasarruf paketleri hazırlandı ve İlk 6 ayın ardından hemen MEB'in elinde maaşlar hariç kalan 10.633.716.878 TL paranın 2 milyar TL kadarı kesildi. Tasarruf tedbirleri adı altında kesinti yapıldı.

Yani yaklaşık olarak verilen bütçeden %18 oranında kesinti yapıldı. Birçok alanda kesinti yapılarak tasarruf edilmeye çalışlıyor. Birçok kamu ve kurumlarında kesintiler yapılmaya devam ediyor. Örnek olarak : Özel okula gidecek öğrenciler için ayrılan 1,2 milyar TL teşvikten 75 milyon TL kesinti yapıldı. Fatih Projesi'nden ise 705 milyon TL kesildi.