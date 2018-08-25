2 kızını öldürüp intihar etti

Adıyaman Kahta ilçesinde meydana gelen olayda Aziz Kaya adındaki kişi bilinmeyen bir sebepten dolayı 18 ile 20 yaşında olan 2 kızını öldürdü ve sonrasında o silahla da kendisine ateş ederek intihar etti. Son anda kurtulan eşi ve diğer kızı da sinir krizi geçirdi.

Belediye personeli olarak çalışmaktaydı ve evinde henüz bilinmiyor ancak bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında da çocuklarına silah çekip ateşledi.

Eşi ve bir kızı da evden kaçmıştı ve bu sayede kurtuldular ancak olay yerinde ölen 2 kız için evden kaçanlar sinir krizleri geçirmeye başladı. Sağlık görevlileri tarafından sinir krizi geçiren kişilere sakinleştirici iğne yapılarak sakinleştirilmesi sağlandı.