Bayram tatilinde 671 kişi yaralandı

Bakanlar Kurulu tarafından 9 gün boyunca açıklanan tatil kararı sonrasında birçok kişi tatile çıktı. Tatile çıkalan ilk günden itibaren yollarda oluşan kalabalık nedeniyle kazalar yaşanıyor.

İlk 7 gün içerisinde trafik kazaları istatistiklerine bakılacak olursa 112 kişi hayatını kaybederken 671 kişi yaralandı.

En son geçtiğimiz gün Kırşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Muğla, Antalya, Adana, Balıkesir, Kırıkkale, Çorum, Adıyaman, Kütahya, Elazığ, Ordu ve Bursa illerinde kaza yaşandı ve kazada 9 kişi ölürken 73 kişi de yaralandı.Henüz daha 2 gün var ve kazalar yaşanmaya devam ediyor.