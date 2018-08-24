Satılmayan kurbanlıklar alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından gelen açıklamada elde kalan 400 kg üzeri olan canlı erkek sığırı kilosu 15 TL, toklu küçükbaşı 14 TL üzerinden alacaklarını açıkladılar.

Kurbanlık satışlarında memnuniyet veren bir seviyede satış yakalandığını ve çok fazla stok olmadığını gördüklerini açıkladılar.

Elinde hayvanı kalan kişiler et ve süt kurumlarına başvuru yaptığı zaman hayvanlarını getirip orada tarttırıp peşin olarak parasını alabilecek. Kurbanlıkların tam olarak %65 oranında satıldığını ve bu oranın geçen yıla oranla iyi olduğu açıklandı.