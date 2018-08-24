Ereğli'de bir fabrikada yangın çıktı

Zonguldak Ereğli ilçesinde Demir ve Çelik fabrikaları T.A.Ş. firmasının Erdemir üretim hattında yaşanan meydana gelen yangına müdahale etmek isteyen 6 işçi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Erdemir tarafından konu ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada üretim hatlarında bir aksaklıktan dolayı bir hasar oluştuğu ve olayın kısa sürede kontrol altına alındığı açıklandı. Ayrıca dumandan etkilenen 6 işçi ise durumlarının kontrol altında olduğu ve herhangi bir sağlık durumundan olumsuzluklarının olmadığı açıklandı. Teknik aksaklık nedenlerinin de araştırıldığı açıklanıyor.